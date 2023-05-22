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عربي-دولي

موسكو تتصدى لتوغل عسكري من حدود أوكرانيا.. وجماعة روسية تتبنى العملية!

Lebanon 24
22-05-2023 | 23:30
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أعلنت قالت روسيا التصدي لعمليات توغل عبر الحدود نفذها مخربون قدموا من أوكرانيا، فيما يبدو أنه أحد أكبر الهجمات من نوعها منذ بدء الحرب العام الماضي.

وقال حاكم منطقة بلغورود الروسية إن "مجموعة تخريبية" أوكرانية دخلت الأراضي الروسية في منطقة غريفورون المتاخمة لأوكرانيا، وتم دحرها.
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لكن موقع هرومادسكي الأوكراني نقل عن المخابرات العسكرية الأوكرانية قولها إن مجموعتين روسيتين مسلحتين معارضتين، هما فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروس وكلاهما يتألف من مواطنين روس، هما اللتان نفذتا التوغل.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالهجمات وإن القوات الروسية تعمل على طرد "المخربين".

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بلغورود الروسية، على تيليغرام إن الجيش الروسي وحرس الحدود والحرس الرئاسي وجهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) يشاركون في عملية التصدي للهجمات.

وأضاف أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا وتضررت ثلاثة منازل ومبنى إداري.

وقالت قناة بازا التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية على تيليغرام إن هناك مؤشرات على قتال في ثلاثة تجمعات سكنية على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى روسيا. وقالت قناة "أوبن بلغورود" على تيليغرام إن الكهرباء والماء انقطعتا عن عدة قرى.

جماعة تتبنى العملية
كتبت جماعة تطلق على نفسها اسم "فيلق حرية روسيا"، وهي ميليشيا روسية مقرها أوكرانيا بقيادة المعارض الروسي إيليا بونوماريف وتقول إنها تعمل داخل روسيا للإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تويتر تقول إنها "حررت بالكامل" بلدة كوزينكا الحدودية.

وجاء في التغريدة "تقدموا. روسيا ستتحرر!".
    
وفي بيان مكتوب لرويترز ردد ميخايلو بودولاك كبير مساعدي زيلينسكي ما قالته المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وقال "حركة المقاومة الروسية العنيفة التي يقتصر مهندسوها على مواطنين روس، تخرج تدريجيا من تحت الأرض. إنهم مستقلون في قراراتهم، ولديهم خبرة معينة، ولا يعرفون الخوف".

الكرملين: عملية التوغل ترتبط بسقوط باخموت
إلى ذلك قال الكرملين إن التوغل يستهدف صرف الانتباه عن بلدة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا والتي تقول القوات الروسية أنها سيطرت عليها سيطرة كاملة بعد أكثر من تسعة أشهر من القتال.(سكاي نيوز)


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