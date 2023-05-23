22
o
بيروت
23
o
طرابلس
11
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا.. وباء جديد قد ينتشر قريبا!
Lebanon 24
23-05-2023
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من الدول الأعضاء أمس الاثنين بإجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل والوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
Advertisement
جاء ذلك فيما كان يتحدث خلال الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وفق رويترز.
وقال جيبريسوس في كلمة للدول الأعضاء إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.
"لا يمكننا تأجيل هذا"
كما أضاف أنه "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح "أن يحدث قريباً". وأردفك "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".
كذلك شدد على أن "التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".
اجتماعات لـ10 أيام
يشار إلى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة وعددها 194 دولة حالياً على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضاً على صياغة معاهدة أوسع نطاقاً للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.(العربية)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
01:30 | 2023-05-22
22/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
04:05 | 2023-05-22
22/05/2023 04:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
14:29 | 2023-05-22
22/05/2023 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات تسمع في طرابلس.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات تسمع في طرابلس.. ماذا يجري؟
01:48 | 2023-05-22
22/05/2023 01:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
15:14 | 2023-05-22
22/05/2023 03:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2023-05-23
البنتاغون ينشر صورة نادرة لقنبلة تغوص بأعماق الأرض.. تعرفوا إلى "مخترق الخنادق"
00:57 | 2023-05-23
17 إصابة وأضرار بالمباني.. هزة أرضية تضرب شمال غرب إيران كم بلغت قوتها؟
00:43 | 2023-05-23
"جماعة القربان"... ضجة وعلامات استفهام كبيرة في العراق
00:30 | 2023-05-23
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:21 | 2023-05-23
من بينهم السيسي زعماء أفارقة في مبادرة سلام بين موسكو وكييف.. ماذا تتضمن؟
23:38 | 2023-05-22
اصطدام شاحنة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض.. هل من اصابات؟
فيديو
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
23/05/2023 08:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
23/05/2023 08:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
23/05/2023 08:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact