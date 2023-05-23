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صحة

بعد إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا.. وباء جديد قد ينتشر قريبا!

Lebanon 24
23-05-2023 | 00:00
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طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من الدول الأعضاء أمس الاثنين بإجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل والوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
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جاء ذلك فيما كان يتحدث خلال الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وفق رويترز.

وقال جيبريسوس في كلمة للدول الأعضاء إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.

"لا يمكننا تأجيل هذا"
كما أضاف أنه "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح "أن يحدث قريباً". وأردفك "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

كذلك شدد على أن "التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".

اجتماعات لـ10 أيام
يشار إلى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.

وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة وعددها 194 دولة حالياً على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضاً على صياغة معاهدة أوسع نطاقاً للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.(العربية)


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