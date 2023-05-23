23
o
بيروت
25
o
طرابلس
15
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
23-05-2023
|
00:30
A-
A+
A+
A-
انتشر فيديو منذ أيام على نطاق واسع في وسائل إعلام محلية وأجنبية وأثار جدلا، يظهر فيه أفراد من الحماية السرية للرئيس الأميركي جو بايدن، وهم يفتشون سيارات الشرطة اليابانية خلال حضوره قمة G7 الأخيرة بمدينة هيروشيما.
Advertisement
وكان الفندق الذي كان يقيم فيه القادة المشاركون بالقمة، في حالة تأهب قصوى منذ انعقادها، إلا أن التأهب تضاعف لحظة مغادرة الرئيس الأميركي للفندق، فقام حرسه حتى بتفتيش ضباط الشرطة اليابانية المفترض أن يتولوا بأنفسهم عملية التفتيش، وفقا لما ورد مترجما عن عدد من وسائل الإعلام اليابانية.
وشمل التفتيش قيام أفراد من حماية الرئيس بايدن بالاصطفاف على أسطح المباني المجاورة للفندق، بانتظار مغادرته لزيارة "حديقة السلام" لوضع زهور على النصب التذكاري للقنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة في 1945 على هيروشيما، وأثناءها قاموا بفحص سيارات الشرطة اليابانية نفسها، ومن الداخل بدقة، مستعينين حتى بكلب مدرب.(العربية)
عربي-دولي
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
14:29 | 2023-05-22
22/05/2023 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
04:05 | 2023-05-22
22/05/2023 04:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
15:14 | 2023-05-22
22/05/2023 03:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع الدولار الجمركيّ... على ماذا يتهافت المواطنون؟
Lebanon 24
بعد رفع الدولار الجمركيّ... على ماذا يتهافت المواطنون؟
03:45 | 2023-05-22
22/05/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهمّ يرتبط بالمصارف يُثار في الكواليس.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ مهمّ يرتبط بالمصارف يُثار في الكواليس.. ما هو؟
13:34 | 2023-05-22
22/05/2023 01:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:39 | 2023-05-23
بعد حصولها على طائرات "إف-16".. ماذا تفعل أوكرانيا لتعزيز جيشها؟
02:15 | 2023-05-23
الاحتلال الاسرائيلي يفجّر منزل منفّذ عملية "ديزنغوف" غربي رام الله (فيديو)
02:07 | 2023-05-23
اجتماع بايدن ـ مكارثي.. هل توصلا لاتفاق حول سقف الدين؟
02:00 | 2023-05-23
زيارة لوزير الخارجية الأوكراني الى المغرب... اليكم التفاصيل
01:46 | 2023-05-23
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:30 | 2023-05-23
هيلاري كلينتون بتصريح مُفاجئ: عمر بايدن مُثير للقلق
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
23/05/2023 09:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
23/05/2023 09:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
23/05/2023 09:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact