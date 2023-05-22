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عربي-دولي

اصطدام شاحنة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 23:38
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أعلن متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة ليلة الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.
وقال مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على تويتر: "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".
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وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.
قناة فوكس 5 الإخبارية التلفزيونية، أفادت بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب وفقا لوكالة رويترز.


 
أما تلفزيون "واشنطن" التابع لقناة "سي بي أس" فعرض بدوره، لقطات فيديو حية لشاحنة "بيكب" من النوع الصندوقي متوقفة بجانب صف من الأعمدة الفولاذية وضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي وهم يقتربون من السيارة.
وفتح روبوت يتم التحكم فيه عن بعد الباب قليلاً، ليكشف عن دمية ولكن ليس هناك شحنة أخرى واضحة.

أفاد تلفزيون واشنطن، نقلاً عن شهود عيان، أنه بعد الاصطدام في البداية، اصطدم السائق بالحواجز مرة الثانية. (سكاي نيوز)
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