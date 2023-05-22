شاهد.. شاحنة تصطدم "عمداً" بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض هل من اصابات؟

أعلن متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة ليلة الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وقال مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على تويتر: "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض".

BREAKING 🚨 The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square #PPN #handcuffsandperpwalks pic.twitter.com/mdyUEEqOQm — PPN (@PPN1776) May 23, 2023 Advertisement

هذا وأعلنت السلطات الأميركية أن التحقيق الأولي، كشف أن الاصطدام بالحواجز قرب البيت الأبيض تم عمدا.

وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.

قناة فوكس 5 الإخبارية التلفزيونية، أفادت بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب وفقا لوكالة رويترز.







أما تلفزيون "واشنطن" التابع لقناة "سي بي أس" فعرض بدوره، لقطات فيديو حية لشاحنة "بيكب" من النوع الصندوقي متوقفة بجانب صف من الأعمدة الفولاذية وضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي وهم يقتربون من السيارة.

وفتح روبوت يتم التحكم فيه عن بعد الباب قليلاً، ليكشف عن دمية ولكن ليس هناك شحنة أخرى واضحة.



أفاد تلفزيون واشنطن، نقلاً عن شهود عيان، أنه بعد الاصطدام في البداية، اصطدم السائق بالحواجز مرة الثانية. (سكاي نيوز)