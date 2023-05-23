هيلاري كلينتون بتصريح مُفاجئ: عمر بايدن مُثير للقلق

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اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي عام 2016، هيلاري كلينتون ان المخاوف المحيطة بعمر الرئيس جو بايدن، قضية مشروعة و"للناس كل الحق في النظر فيها".وأدلت كلينتون بتصريحات سرية، يوم السبت الماضي، في مؤتمر عطلة نهاية الأسبوع الذي نظمته "Financial Times" في واشنطن العاصمة، عندما سئلت عن تعثر بايدن في قمة G7 في اليابان.وقال إدوارد لوس رئيس تحرير صحيفة "فاينانشيال تايمز": "كانت هناك لحظة توقفت فيها القلوب عندما كاد أن ينزل على الدرج قبل يوم أو يومين ولم يستخدم مساعدا ولم تكن جيل زوجته معه. وتساءل "في كل مرة يحدث ذلك.. هل هذا مصدر قلق؟".وردت كلينتون "إنه مصدر قلق لأي شخص. كان لدينا رؤساء سقطوا من قبل وكانوا أصغر سناً، ولم يصب الناس بخفقان القلب".وأضافت كلينتون: "لكن عمره مشكلة، والناس لهم كل الحق في النظر فيها.. ولكن، كما تعلمون، لديه هذا القول العظيم - وأعتقد أنه على حق - لا تحكموا عليه لخوضه المعركة ضد الكمال ولكن ضد البديل. وأنا من المعسكر الذي أعتقد أنه مصمم على الترشح، وهو لديه سجل، حيث إنه قبل ثلاث سنوات لم يكن الناس يتوقعون أن يتم إنجازه".وتابعت كلينتون: "لم يحصل على الفضل بعد لما يحدث في البلاد من حيث الوظائف والنمو والتخطيط للمستقبل وأشياء أخرى. لذا، من الواضح أنني آمل أن يظل مركزًا للغاية وقادرًا على المنافسة في الانتخابات، لأنني أعتقد أنه يمكن خلالها إعادة انتخابه، وهذا ما يجب أن نأمله جميعًا".وتعتبر تعليقات كلينتون خروجًا عن الديمقراطيين الآخرين، الذين تجاهلوا في المقام الأول المخاوف بشأن عمر بايدن. ويعتبر بايدن هو أقدم رئيس في التاريخ الأميركي، وسيبلغ من العمر 81 عامًا يوم الانتخابات.(العربية)