Advertisement

عربي-دولي

هيلاري كلينتون بتصريح مُفاجئ: عمر بايدن مُثير للقلق

Lebanon 24
23-05-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1069806-638204254274028535.png
Doc-P-1069806-638204254274028535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي عام 2016، هيلاري كلينتون ان المخاوف المحيطة بعمر الرئيس جو بايدن، قضية مشروعة و"للناس كل الحق في النظر فيها".

وأدلت كلينتون بتصريحات سرية، يوم السبت الماضي، في مؤتمر عطلة نهاية الأسبوع الذي نظمته "Financial Times" في واشنطن العاصمة، عندما سئلت عن تعثر بايدن في قمة G7 في اليابان.
Advertisement

وقال إدوارد لوس رئيس تحرير صحيفة "فاينانشيال تايمز": "كانت هناك لحظة توقفت فيها القلوب عندما كاد أن ينزل على الدرج قبل يوم أو يومين ولم يستخدم مساعدا ولم تكن جيل زوجته معه. وتساءل "في كل مرة يحدث ذلك.. هل هذا مصدر قلق؟".

وردت كلينتون "إنه مصدر قلق لأي شخص. كان لدينا رؤساء سقطوا من قبل وكانوا أصغر سناً، ولم يصب الناس بخفقان القلب".

وأضافت كلينتون: "لكن عمره مشكلة، والناس لهم كل الحق في النظر فيها.. ولكن، كما تعلمون، لديه هذا القول العظيم - وأعتقد أنه على حق - لا تحكموا عليه لخوضه المعركة ضد الكمال ولكن ضد البديل. وأنا من المعسكر الذي أعتقد أنه مصمم على الترشح، وهو لديه سجل، حيث إنه قبل ثلاث سنوات لم يكن الناس يتوقعون أن يتم إنجازه".

وتابعت كلينتون: "لم يحصل على الفضل بعد لما يحدث في البلاد من حيث الوظائف والنمو والتخطيط للمستقبل وأشياء أخرى. لذا، من الواضح أنني آمل أن يظل مركزًا للغاية وقادرًا على المنافسة في الانتخابات، لأنني أعتقد أنه يمكن خلالها إعادة انتخابه، وهذا ما يجب أن نأمله جميعًا".

وتعتبر تعليقات كلينتون خروجًا عن الديمقراطيين الآخرين، الذين تجاهلوا في المقام الأول المخاوف بشأن عمر بايدن. ويعتبر بايدن هو أقدم رئيس في التاريخ الأميركي، وسيبلغ من العمر 81 عامًا يوم الانتخابات.(العربية)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2023-05-23
02:15 | 2023-05-23
02:07 | 2023-05-23
02:00 | 2023-05-23
01:46 | 2023-05-23
01:22 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website