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الاحتلال الاسرائيلي يفجّر منزل منفّذ عملية "ديزنغوف" غربي رام الله (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2023 | 02:15
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فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد الفلسطيني معتز خواجا منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
 
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت بلدة نعلين غربي رام الله فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوى الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.
 
 
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وأجبر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ذوي الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها قبل عملية تفجير المنزل.


واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة خاصة الحي الشرقي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.
 
 
وكان الشهيد معتز الخواجا (23 عاماً) قد نفّذ عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في "تل أبيب" في 9 أذار الماضي، أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين قبل أن يرتقي شهيداً. (الميادين + روسيا اليوم)
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