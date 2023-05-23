بعد حصولها على طائرات "إف-16".. ماذا تفعل أوكرانيا لتعزيز جيشها؟

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تتسارع وتيرة السباق المحموم بين أوكرانيا وروسيا لتعزيز قوة جيشهما بالتسليح الحديث وعمل التحصينات بعد معركة باخموت، في ظل حديث أوكراني متصاعد عن هجوم مضاد وشيك.وبالتزامن مع موافقة الغرب على حصول كييف على طائرات "إف-16 " ووسط هذا السباق، قالت تقارير غربية إن الحلفاء الغربيين يعكفون على وضع رؤية استراتيجية لتعزيز الدفاعات الأوكرانية مستلهمين في ذلك النموذج الأمني الإسرائيلي، حيث ستسمى تلك الخطة بـ"ميثاق كييف الأمني".ماذا تفعل أوكرانيا لتعزيز جيشها؟بدأ الجيش الأوكراني حملة تجنيد واسعة للهجوم المضاد هذا الصيف، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" .وقالت الصحيفة الأميركية، أمس الإثنين، إن كييف تمتلك حوالي 20 لواءا (من 3,000 إلى 5,000 جندي) تدربهم لاختراق الخطوط الروسية واستعادة الأراضي.كما أنشأت أوكرانيا كتيبة عسكرية جديدة تسمى " أرتان" عبارة عن:مدنيين لم يسبق لهم الحرب بهدف تحويلهم إلى قوات نخبة خاصة، سيكونون في طليعة الهجوم المضاد الأوكراني المحتمل، ومهامهم اختراق صفوف الروس لاستعادة الأراضي من يد موسكو.وتم تشكيل الوحدة خلال الصيف الماضي من 70 عنصرا ويصل تعدادها حاليا إلى 350 جندي.يتمتع 20 في المائة منها بخبرة عسكرية وبعض عناصرها هذه أولى مهامهم العسكرية، وهي خاضعة لإشراف الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.تتدرب على جميع فنون القتال ومجهزة بالأسلحة الغربية المتطورة.وأطلقت كييف في الشتاء حملة تجنيد واسعة في البلاد بهدف ضم نحو 40 ألف مجند ومتطوع لتشكيل 12 كتيبة جديدة بهدف شن هجومها المضاد واستعادة أراضيها.كما حصلت على أسلحة غربية متطورة بينها دبابات وصواريخ بريطانية وألمانية وأميركية وفي طريقها للحصول على طائرات "إف-16 ".ووفق مراقبون فإن كتيبة "أرتان" بدأت عملها، مستدلين على حديث روسيا عن عمليات توغل عبر الحدود ينفذها "مخربون" قدموا من أوكرانيا.ميثاق كييف الأمنيوعلى الصعيد ذاته، يدرس قادة الغرب رؤية استراتيجية لتعزيز الدفاعات الأوكرانية مستلهمين في ذلك النموذج الأمني الإسرائيلي.وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، لـ"وول ستريت جورنال"، أمس الإثنين، إن وجود اتفاقية أمنية لأوكرانيا مستندة على النموذج الإسرائيلي، ستعطي الأولوية لعمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة لكييف.روسيا تتجهزفي المقابل وفي استباق للهجوم الأوكراني المحتمل، أطلقت موسكو حملة تجنيد واسعة في الأشهر الأخيرة.وأعلنت مطلع هذا الأسبوع، انضمام 117 ألف و400 جندي ومتطوع إلى صفوف جيشها، فضلا عن تعزيز قواتها بالأسلحة المتطورة والدفاعات الجوية وخطوط الإمداد اللوجيستية خاصة في المناطق التي سيطرت عليها شرقي أوكرانيا.(سكاي نيوز)