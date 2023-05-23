وزير الخارجية الأوكراني يتحدث عن زيارته الأولى للمغرب

أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الى أن زيارته إلى المغرب هي الأولى من نوعها، وإنها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



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وتابع: "لطالما رحبنا بالطلاب المغاربة ونأمل أن نرحب بمزيد منهم في المستقبل". وقال في منشور على تويتر إن "الزيارة تشكل بداية لجولته الأفريقية الثانية"، وأضاف: "ركزت مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على معادلة السلام والفرص الاقتصادية الجديدة والتجارة وتسهيل التأشيرات".وتابع: "لطالما رحبنا بالطلاب المغاربة ونأمل أن نرحب بمزيد منهم في المستقبل".

وفي وقت سابق، أكد وزيرا خارجية المغرب وأوكرانيا أنهما بحثا في الرباط سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الأمني والاقتصادي.

وقال كوليبا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي، إن "أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة السيادة والوحدة الترابية لكلا البلدين".

ولفت الى أن أوكرانيا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية الذي يعود لعام 1976، مما يجعله أقدم نزاع في أفريقيا، وفقا لرويترز.

واقترح المغرب خطة يحصل بمقتضاها الإقليم على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو طرف النزاع مع المغرب، وكذلك حليفتها الجزائر.



كما قال وزيرا خارجية البلدين إنهما اتفقا على مواصلة التنسيق في المجال الأمني، والجريمة المنظمة وكذلك الجانب الاقتصادي خاصة "تقوية المجال الفلاحي".



وجدد ناصر بوريطة تأكيده على أن "المغرب ليس طرفا في الحرب الأوكرانية الروسية لا بشكل ولا بآخر، ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها تمس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ولتبعاتها وانعكاساتها الاقتصادية".



كما قال إن المغرب له "علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا.. ويرحب بكل المبادرات لإيجاد حل سلمي". (الحرة)