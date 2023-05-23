24
o
بيروت
25
o
طرابلس
14
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
علي شمخاني.. ما سبب إقالة مهندس التقارب بين طهران والرياض؟
Lebanon 24
23-05-2023
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
حول إقالة مهندس التقارب بين طهران والرياض، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا" قائلاً: عُزل علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بمرسوم رئاسي. أشرف الأميرال، الذي ترأس هذه المؤسسة الأمنية طوال 10 سنوات، على عملية استعادة العلاقات التاريخية بين طهران والرياض في الأشهر الأخيرة، والتي أثارت أقاويل حول ضعف مواقف الخارجية الإيرانية.
Advertisement
وقال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين، لـ"نيزفيسيمايا غازيتا": بالإضافة إلى الخلافات الداخلية التي تظل خفية على مراقب خارجي، هناك اتجاه عام في إيران لتجديد النخب، فـ "أولئك الذين شغلوا مناصب مهمة في ظل الإصلاحيين، أي في عهد حسن روحاني، ومجلس للإصلاحيين حضور أكبر فيه، باتوا مع وصول رئيسي إلى السلطة ومع تعزيز مواقف المحافظين في البرلمان، يبتعدون بالتدريج، وتحل محلهم شخصيات أقرب إلى المعسكر المحافظ الكلاسيكي، الذي يجسده رئيسي. وهذه قوى معادية للغرب وأكثر تقليدية من تلك التي كانت من قبل".
وبحسب سماغين، فإن شمخاني، وهو من كتلة القوة، لا يمكنه إلا أن يمثل الفصيل المحافظ. "إنما، في الوقت نفسه، أظهر نفسه كسياسي براغماتي مرن، نجح في الجمع بين وجهات نظره ومواقف الإصلاحيين، وتعاون معهم بنشاط. من الواضح أن هذا رجل من الماضي. وعلى الرغم من حقيقة أنه ليس منفصلاً طبقيًا عن أولئك الذين وصلوا إلى السلطة، إلا أنه، كما تبين في كثير من النواحي، غريب عنهم، وعلى وجه التحديد لأنه بدا ليبراليًا أكثر مما يجب. أظن أن بيت القصيد هنا، فحتى أولئك المحافظين الذين لديهم مسحة معينة من الليبرالية في النخبة الإيرانية يغادرونها تدريجيًا، وربما تكون هذه هي النتيجة الرئيسية للسياسة الخارجية".
وأعلنت الرئاسة الإيرانية أمس الإثنين تعيين القائد في الحرس الثوري الإيراني علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وحل أحمديان مكان القائد البارز والمساهم في التقارب الإيراني السعودي علي شمخاني. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
14:29 | 2023-05-22
22/05/2023 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
15:14 | 2023-05-22
22/05/2023 03:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهمّ يرتبط بالمصارف يُثار في الكواليس.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ مهمّ يرتبط بالمصارف يُثار في الكواليس.. ما هو؟
13:34 | 2023-05-22
22/05/2023 01:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في حارة صيدا.. ماذا جرى مساءً؟
Lebanon 24
توترٌ في حارة صيدا.. ماذا جرى مساءً؟
15:55 | 2023-05-22
22/05/2023 03:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موقفٌ لميقاتي عن الوضع في الجنوب.. وهذا ما قاله عن "حزب الله"
Lebanon 24
موقفٌ لميقاتي عن الوضع في الجنوب.. وهذا ما قاله عن "حزب الله"
06:45 | 2023-05-22
22/05/2023 06:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2023-05-23
هل تعكس مشاركة الأسد في القمة العربية الوضع الطبيعي الجديد في الشرق الأوسط؟
04:22 | 2023-05-23
وزير الداخلية الروسي في السعودية.. وهذا ما بحثه
04:15 | 2023-05-23
مبادرة البحار الثلاثة.... ما هي؟ وكيف تهدد أمن روسيا؟
04:01 | 2023-05-23
في العام 2030... كيف سيبدو الجيش الفرنسي؟
03:43 | 2023-05-23
تهديدات.. هذا ما أعلنه مسؤولون إسرائيليون عن "حزب الله" وإيران!
03:25 | 2023-05-23
"انماط الطقس القاسية" تؤدي الى خسائر بشرية فادحة... تقرير أممي يسلط الضوء
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
23/05/2023 11:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
23/05/2023 11:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
23/05/2023 11:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact