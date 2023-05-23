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عربي-دولي

تهديدات.. هذا ما أعلنه مسؤولون إسرائيليون عن "حزب الله" وإيران!

Lebanon 24
23-05-2023 | 03:43
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تصاعدت لهجة التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية ضد إيران و"حزب الله" في لبنان، وقد اتهم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إيران بتحويل العديد من السفن التجارية إلى قواعد عسكرية عائمة في البحر بعيدة عن الحدود الإيرانية. 
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وأوضح الوزير غالانت، مساء الاثنين، في مؤتمر هرتسليا التابع لمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة "رايخمان"، أن هناك "قطاعاً جديداً تعمل فيه القوات البحرية التابعة للحرس الثوري مؤخراً، عبر إنشاء "قواعد إرهابية عائمة بعيدة عن الحدود الإيرانية"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي. 

وشرح غالانت بالتفصيل سبل التعامل مع التهديد النووي الإيراني، والأنشطة التي تقوم بها إيران في المنطقة، متطرقا في كلمته في المؤتمر، إلى التفاصيل الخاصة بـ"الخطة الإيرانية لتحويل السفن التجارية إلى سفن عسكرية مسلحة بطائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ واستخبارات متطورة، وقدرات كوماندوز، ونشاطها لوضع السفن في مساحات بحرية لفترة طويلة بعيدا عن إيران". 

واعتبر أن الخطوة الإيرانية تمثّلُ "سياسة قرصنة مقلقة"، وأضاف: "إيران تتصرف مثل مجموعة من العصابات، وليس كدولة. القواعد الإرهابية العائمة؛ هي استمرار مباشر للإرهاب البحري الذي تسيطر عليه إيران في جميع أنحاء الخليج وبحر العرب، وتعمل على توسيعه إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر وحتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط". 

وقال: "هذه سياسة منسقة ومخططة، تهدف إلى تهديد طرق الشحن والطيران، العسكرية والمدنية على حد سواء، وخلق حالة من الإعلان عن تهديد دائم في المجال البحري". 

ورأى وزير أمن الاحتلال أن "حل هذه "المشكلة"، يأتي "فقط عبر التعاون الدولي وخلق التحالفات ضد "الإرهاب الإيراني"، إلى جانب وضع تهديد عسكري ذي مصداقية أمام كل ساحة، وهذا سيؤدي إلى مواجهة مثالية مع "الإرهاب الإيراني"؛ جوا وبحرا وبرا". 

وفي سياق متصل، قدر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أهارون حوليا حاليفا، في كلمته في ذات المؤتمر، أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقترب من ارتكاب خطأ قد يدفع المنطقة إلى حرب كبرى". 

وأكد حاليفا أن "استخدام القوة في الساحة الشمالية، سواء من لبنان أو سوريا، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد وصراع على نطاق واسع جداً بين إسرائيل وبين حزب الله ولبنان". 
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