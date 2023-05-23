العملية العسكرية تتواصل: عشرات الصواريخ الأوكرانية تمطر دونيتسك.. هل بدأ هجوم كييف المضاد؟

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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحاول الجيش الروسي اليوم الثلاثاء بسط السيطرة الكاملة على المزيد من المناطق الأوكرانية، فيما تستمر قوات كييف في مقاومة "الدب الروسي وتلقّي الدعم العسكري من الغرب.وفي التطورات الميدانية، زعم الجيش الأوكراني بأنه مازال يسيطر على مواقع جنوب غربي باخموت، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدف الجيش الأوكراني مدينة دونيتسك وضواحيها بـ88 صاروخا وقذيفة مدفعية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 بجروح، كما أدى القصف إلى تضرر 9 أبنية سكنية ومرفقين.يأتي ذلك فيما أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن القرية الحدودية "كراسنوأوكتيابيرسكي" تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف الجيش الأوكراني. وأشار حاكم مقاطعة كورسك إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.من جهته، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك الحد الأدنى من الأسلحة اللازم لشن هجوم مضاد، مشيراً إلى أنه سيبدأ في المستقبل القريب.وقال بودانوف في مقابلة مع قناة "إن إتش كي" التلفزيونية اليابانية، نُشر مقطع منها اليوم الثلاثاء: "لدينا بالفعل الحد الأدنى الضروري من الأسلحة، ولا يمكنني إلا أن أقول إن (الهجوم المضاد) سيبدأ في القريب العاجل". وفي الوقت نفسه، أكد أن الجيش الأوكراني لا يزال بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لمواصلة العمليات بنجاح، موضحاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، ونحتاج مقاتلات.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن خسارة أوكرانيا لمدينة باخموت (آرتيوموفسك) الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لتلك الخسارة.وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق، أن مجموعة مسلحة "تخريبية" دخلت، أمس الاثنين، منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، ما دفعها إلى إعلان نظام "لمكافحة الإرهاب" وإجلاء المدنيين في محاولة لصد هذا الهجوم الجديد على أراضيها.وتزامنا، كشف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فجر اليوم الثلاثاء، أن مسيرات أوكرانية ضربت عدة مناطق في بيلغورود دون وقوع إصابات. وقال غلادكوف في قناته على "تليغرام"، إن قصفاً أوكرانياً طال قرية بوريسوفكا، دون أن يخلف إصابات.(العربية)