Advertisement

عربي-دولي

السلطات السعودية تصدر تعليمات هامة للحجاج.. وهذا موعد عيد الاضحى

Lebanon 24
23-05-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1069916-638204430560788647.jpg
Doc-P-1069916-638204430560788647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، ضيوف الرحمن عند القدوم للحج، إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتسهيل زيارتهم.
وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "معرفة ضيوف الرحمن للأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة سيجعل من رحلتهم أسهل"، كما دعت إلى التأكد من كل الوثائق الرسمية المطلوبة قبل التوجه إلى المطار.
Advertisement

وبينما أعلنت الوزارة أن أول رحلة حج لهذا العام وصلت بالفعل في 21 ايار الجاري إلى البلاد، أكدت أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

من جهة أخرى، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن متوسطات المدة الزمنية لقضاء مناسك العمرة خلال شوال 1444هـ.

وأوضحت أن متوسط السعي 39 دقيقة، ومتوسط الانتقال من المطاف إلى المسعى 9 دقائق، ومتوسط الطواف 46 دقيقة. وأضافت أن "إجمالي متوسط رحلة العمرة من بداية المطاف إلى نهاية السعي 94 دقيقة".

وكانت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أعلنت أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون يوم الأربعاء 28 حزيران ولغاية السبت 1 تموز.

وتتوقع السعودية هذا العام استضافة أكثر من مليوني حاج. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:21 | 2023-05-23
10:15 | 2023-05-23
10:00 | 2023-05-23
09:49 | 2023-05-23
09:49 | 2023-05-23
09:30 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website