علاجٌ لن يتوقعه أحد.. هكذا يداوي طبيبٌ سوري مرضاه!

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وفي تصريح عبر شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال عوده: "مع حالات الشفاء المتكررة، نجد إقبال رائع، وهذا ما دفعنا لتوسيع العيادة لتلبية احتياجات الناس".ويستخدم عوده النحل لعلاج مرض التصلّب المُتعدّد ومشاكل الجلد والتهاب الأعصاب والروماتيزم وأمراضٍ أخرى.ويشير العلاج بالنحل إلى استخدام منتجاتِ خلية النحل، ويعتبر بشكلٍ عام جزءاً من الطب التقليدي أو البديل ويُستخدَم منذ قرونٍ في مناطقَ مُختلِفةٍ في العالم.يذكر أن مشروع الدكتور بدأ بخليتي نحل فقط مع عددٍ قليل جداً من المرضى، أما الآن فلديه نحو 200 خلية نحل، كما أنه يجتذب عشرات المرضى.ويلاحظ أن عدداً كبيراً من الناس بدأ بالتحوّل من العلاج الطبي إلى العلاج الطبيعي البديل، بسبب ارتفاع تكلفة العلاج الطبي وزيادة وعي الناس بالوسائل الطبيعية.