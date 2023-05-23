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صحة

علاجٌ لن يتوقعه أحد.. هكذا يداوي طبيبٌ سوري مرضاه!

Lebanon 24
23-05-2023 | 06:27
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مع ارتفاع تكلفة العلاج، يلجأ الناس لسم النحل للتداوي من الأمراض. فبعد بحثٍ طويلٍ حول فائدة سمِّ النحل في علاج العديد من الأمراض، بدأ الطبيب السوري عصام عوده المتخصّص في العلاج بالنحل منذ عام 2015 في عيادته في العاصمة السورية دمشق بتقديم العلاج لمرضاه عن طريق لسعات النحل.
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وفي تصريح عبر شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال عوده: "مع حالات الشفاء المتكررة، نجد إقبال رائع، وهذا ما دفعنا لتوسيع العيادة لتلبية احتياجات الناس".

ويستخدم عوده النحل لعلاج مرض التصلّب المُتعدّد ومشاكل الجلد والتهاب الأعصاب والروماتيزم وأمراضٍ أخرى.

ويشير العلاج بالنحل إلى استخدام منتجاتِ خلية النحل، ويعتبر بشكلٍ عام جزءاً من الطب التقليدي أو البديل ويُستخدَم منذ قرونٍ في مناطقَ مُختلِفةٍ في العالم.

يذكر أن مشروع الدكتور بدأ بخليتي نحل فقط مع عددٍ قليل جداً من المرضى، أما الآن فلديه نحو 200 خلية نحل، كما أنه يجتذب عشرات المرضى.

ويلاحظ أن عدداً كبيراً من الناس بدأ بالتحوّل من العلاج الطبي إلى العلاج الطبيعي البديل، بسبب ارتفاع تكلفة العلاج الطبي وزيادة وعي الناس بالوسائل الطبيعية. (سكاي نيوز عربية)

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