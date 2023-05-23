إعتقلت عناصرها.. إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس على صلة بدول أجنبية

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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تجسس على صلة بدول أجنبية، واعتقال عناصر هذه الشبكة.وقالت الوزارة إنه "تم الكشف عن مشروع كبير لإحدى منظمات التجسس الأجنبية كانت تسعى للحصول علي معلومات المواطنين الإيرانيين الذين يترددون خارج البلاد وتم اعتقال عناصر هذه الشبكة".وأوضحت أن "أعضاء الشبكة كانوا يجمعون المعلومات وأسماء المواطنين الإيرانيين عبر استخدام غير القانوني وغير المصرح به لقواعد البيانات، وقام مسؤولو الاتصال بتسليم المعلومات إلى رئيس الشبكة وهو بدوره يسلمها إلى منظمة التجسس المعنية".