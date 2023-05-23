العراق.. حكم بالإعدام شنقا بحق أحد قياديي "داعش"

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أصدرت محكمة جنايات بابل، وسط العراق، حكما بالإعدام شنقا بحق أحد القياديين في تنظيم داعش الإرهابي.وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي في تنظيم داعش شغل منصب عسكري عام في ما يسمى بولاية الجزيرة في الأنبار".وأضاف أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، ما أدى لاستشهاد أربعة منتسبين في الجيش العراقي وإصابة 22 آخرين". (روسيا اليوم)