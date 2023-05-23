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عربي-دولي

رئيسة مولدوفا تُهدّد بوتين: سنعتقلك إذا زرتنا

Lebanon 24
23-05-2023 | 07:51
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صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن ضباط إنفاذ القانون في بلادها سوف يعتقلون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا ما قام بزيارة الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية. (روسيا اليوم)
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