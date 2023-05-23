رئيسة مولدوفا تُهدّد بوتين: سنعتقلك إذا زرتنا

صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن ضباط إنفاذ القانون في بلادها سوف يعتقلون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا ما قام بزيارة الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية. (روسيا اليوم)

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