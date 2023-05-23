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عربي-دولي

قضية الصحافية التي تتهم ترامب باغتصابها الى الواجهة.. هذا ما طالبت به

Lebanon 24
23-05-2023 | 10:30
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تطالب الصحافية السابقة إي. جين كارول، التي على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع 5 ملايين دولار لها لإدانته بالاعتداء جنسيا عليها، بتعويضات إضافية بعد بالتشهير بها مجددا.

وغداة إصدار هيئة محلفين مؤلفة من تسعة مواطنين حكما بالإجماع بحقه في التاسع من مايو، قال ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 عن كارول مجددا "إنها مجنونة".
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وكرر ترامب أمام الحضور خلال لقاء نظمتها شبكة "سي إن إن" تأكيده أنه لا يعرف الكاتبة السابقة في مجلة Elle، منتقدا مرة أخرى "قصة مفبركة بالكامل".

وردا على ذلك، قدم محامو كارول شكوى معدلة لدعوى تشهير رفعتها بحقه في العام 2019 ولا تزال معلقة، تختلف عن تلك التي تم البت فيها في التاسع من مايو.

وقالت محامية كارول روبرتا كابلان، إن تصريحات ترامب "بعد الحكم تظهر عمق حقده تجاه كارول"، مبينة أن الأخيرة تسعى للحصول على "تعويضات عقابية كبيرة للغاية... لمعاقبة ترامب، وردعه عن الإقدام على المزيد من التشهير، وردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه". (روسيا اليوم)            
المصدر: روسيا اليوم
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