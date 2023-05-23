Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يقرر تشكيل فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا

Lebanon 24
23-05-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1069975-638204539763956417.jpg
Doc-P-1069975-638204539763956417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أثناء زيارته لمواقع عسكرية على اتجاه أوغليدار، عن إنشاء فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا، وتحدث عن تشكيل ألوية جديدة مزودة بمعدات وأسلحة حديثة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار لزيادة إمكانات وقدرات مشاة البحرية الأوكرانية بشكل كبير - وإنشاء فيلق لمشاة البحرية. وشدد على أن الدولة ستبذل قصارى جهدها من أجل تطوير هذا الفرع المهم والصلب من القوات المسلحة.
Advertisement


وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي زار مواقع القوات الأوكرانية على خط دفاع أوغليدار – مارينكا، لكن من الصعب التحقق من صحة ذلك، لأنه جميع الصور المنشورة تقريبا، كانت في داخل مكان مغلق ولا يوجد ما يدل على مكان تواجده الفعلي. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2023-05-23
16:59 | 2023-05-23
16:45 | 2023-05-23
16:00 | 2023-05-23
15:49 | 2023-05-23
15:40 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website