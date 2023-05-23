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هيلاري كلينتون: عمر بايدن مشكلة

Lebanon 24
23-05-2023 | 09:07
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حذرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس جو بايدن من أن الناخبين على حق عندما يقلقون بشأن تقدمه في العمر.

وقالت كلينتون إن عمر بايدن، الذي يبلغ حاليا 80 عاما مشكلة في انتخابات عام 2024.
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وفي مؤتمر عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن، سُئلت هيلاري بشأن تعثر بايدن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، وكانت إجابتها: "إن عمره مشكلة، ولدى الشعب كل الحق لكي يقلقوا بشأنها"، معتبرة أن عمر الرئيس الأميركي مصدر قلق للجميع.

وأضافت: "لقد كان لدينا رؤساء سقطوا على الأرض قبل ذلك، وكانوا أصغر بكثير من بايدن، غير أن الناس لم تصب بالقلق".

ومع ذلك، أعربت عن أملها في أن يبقى الرئيس الأميركي مركزا للغاية وقادرا على المنافسة في الانتخابات لأنها تعتقد أنه يمكن إعادة انتخابه. (سكاي نيوز)
 
 
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