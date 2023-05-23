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عربي-دولي
أوربان: لا نريد أن تعلمنا الولايات المتحدة كيفية العيش
Lebanon 24
23-05-2023
|
11:30
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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن بلاده ترفض تعليمات الولايات المتحدة وسعيها لفرض وجهة نظرها على دول أخرى.
وقال أوربان في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي في قطر، الثلاثاء: "ليس من واجبي انتقاد الرئيس الأميركي، وهذه ليست فكرة تجارية جيدة... أفضل أن أقول إن الديمقراطيين الأمريكيين يسترشدون بالايديولوجيا أكثر من الجمهوريين. يحاول الديمقراطيون دائما إقناعك بكيفية العيش وأحيانا إجبارك عليه. ولا يعجبنا ذلك. لدينا ثقافتنا الخاصة التي تحدد كيف نعيش. ولا تتدخل، من فضلك، ولا تعلمنا ولا تقل لنا ما هو جيد وما هو سيء، حيث أننا لا نحبه. هذا ليس من شأنك، وليس من شأن الأمريكيين أو أي أمة أخرى، إنه من شأن الهنغاريين. (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب يفهم هذا، وهذا أمر مهم".
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وتم، سابقا، في شوارع بودابيست بدعم من السفارة الأمريكية لدى هنغاريا نشر ملصقات تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. ودعا وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو الولايات المتحدة للتعامل مع هنغاريا ليس كمستعمرة بل كدولة ذات سيادة، وصرح أنه "لا يوجد مثل هذا العدد الكبير من الملصقات والمؤتمرات الصحفية والدولارات التي يتم إنفاقها على المعارضة (الهنغارية) والتي ستكون قادرة على إجبار الحكومة الهنغارية على التخلى عن موقفها من الالتزام بالسلام".
وصرح السفير الأمريكي لدى بودابست، ديفيد بريسمان، سابقا، أنه كانت هذه لحظة مهمة بالنسبة لهنغاريا لتحديد مسارها المستقبلي، داعيا بودابست إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء الغربيين. وقال أوربان في وقت سابق إن بودابست مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع روسيا لأطول فترة ممكنة، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن لأحد أن يقول ما إذا كان هذا سينجح. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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