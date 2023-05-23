السعودية تمنح إقامة مجانية لليلة واحدة بأحد فنادقها لمواطني هذه الدولة

Advertisement

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الهيئة السعودية للسياحة تقدم فرصة لإقامة مجانية لليلة واحدة في فندق للسائحين الكوريين الجنوبيين الذين يمرون عبر السعودية.ولفتت الوكالة إلى أن الهيئة السعودية للسياحة بدأت في استهداف السوق الكورية الجنوبية بمقترحات غير تقليدية، حيث أقامت الهيئة حملة ترويجية للسعودية في فندق "ويسترن جوسون" في سيئول الاثنين، وأعلنت عن خطتها لاستثمار 1 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة لجعل السعودية بلدا سياحيا على مستوى عالمي.وتعتبر السعودية، كوريا الجنوبية قاعدة للسياحة السعودية في آسيا، وتهدف إلى جذب 53 ألف سائح كوري جنوبي هذا العام.وعلى وجه الخصوص، تخطط السعودية لإصدار تأشيرات العبور لمدة 96 ساعة للسائحين الكوريين الجنوبيين، وتوفير فرصة لإقامة مجانية لليلة واحدة في فندق عند العبور بالبلاد. (روسيا اليوم)