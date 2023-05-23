Advertisement

عربي-دولي

بلينكن يعلن عن مساعدات أميركية إنسانية للسودان والدول المجاورة

Lebanon 24
23-05-2023 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1069993-638204576562339792.jpg
Doc-P-1069993-638204576562339792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة.

وتأتي هذه المساعدات لمساعدة هذه الدول على التعامل مع الأزمة المستمرة الناجمة عن الصراع في السودان، بحسب بلينكن.
Advertisement
المصدر: الشرق
مواضيع ذات صلة
بلينكن يدين "عنف الطرفين".. ويحث البرهان على التحلي بالمرونة
lebanon 24
23/05/2023 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يدين أعمال العنف التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين
lebanon 24
23/05/2023 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: دولة تلو الأخرى توضح للصين أن أي تصرف أحادي تجاه تايوان ستكون له عواقب كارثية للجميع
lebanon 24
23/05/2023 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: الصين لم تعد تقبل بالوضع القائم في تايوان وتقوم بإجراءات للضغط عليها وقد تفكر في استخدام القوة مستقبلا
lebanon 24
23/05/2023 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24

انتوني

بلينكن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-05-23
10:21 | 2023-05-23
10:15 | 2023-05-23
10:00 | 2023-05-23
09:49 | 2023-05-23
09:30 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website