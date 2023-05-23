بلينكن يعلن عن مساعدات أميركية إنسانية للسودان والدول المجاورة

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة.وتأتي هذه المساعدات لمساعدة هذه الدول على التعامل مع الأزمة المستمرة الناجمة عن الصراع في السودان، بحسب بلينكن.