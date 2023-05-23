"فورين بوليسي": الغرب سيُحوّل أوكرانيا إلى نيص مدجج بالسلاح

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير فرانز ستيفان غادي، قال في مقالة لمجلة "فورين بوليسي"، إنه بغض النظر عن نتيجة النزاع سيحول الغرب ما سيتبقى من أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية للناتو بهدف احتواء روسيا.وأضاف غادي، وهو من كبار الزملاء العلميين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "سيحول الغرب أوكرانيا إلى نيص مدجج بالسلاح. وسيشمل ذلك انتقال اقتصادها إلى قاعدة عسكرية للإنتاج الضخم للأسلحة، وتحديث القوات المسلحة وفقا لمعايير الناتو وامتلاك جيش بحجم ضخم".ووفقا للخبير، فإن تصريحات واشنطن وبروكسل بشأن الدعم طويل الأمد لسلطات كييف تشهد على استعداد الغرب لاتباع استراتيجية "النيص".ويرى الخبير، أن شركات الصناعات الدفاعية الأميركية والأوروبية تنوي الاستمرار في جني الأموال من الأوكرانيين حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية.وفي الوقت عينه، لا يوجد حتى الآن إجماع بين دول الناتو حول مدى ملاءمة انضمام أوكرانيا إلى الحلف. (روسيا اليوم)