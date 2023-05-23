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عربي-دولي

قتلى بهجوم استهدف موقعا لمجموعة طاقة هنغارية في باكستان

Lebanon 24
23-05-2023 | 10:15
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قتل ستة من أفراد الأمن الباكستانيين بعد أن حاصر عشرات المسلحين موقعا للتنقيب عن الغاز والنفط تابع لمجموعة طاقة هنغارية، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد الشرطة في منطقة هانغو في إقليم خيبر باختونخوا عاصف باهدور، أن نحو 50 مسلحا هاجموا موقعا تعود ملكيته لمجموعة "أم أو أل غروب" ومقرها بودابست.
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وأضاف: "كانوا يحملون أسلحة خفيفة وثقيلة وأطلقوا قذائف هاون ما أدى إلى مقتل ستة من أفراد الأمن عند المدخل الرئيسي" للموقع القريب من الحدود مع أفغانستان.

من ناحيتها، أكدت المجموعة الهنغارية في بيان لها حصيلة القتلى، موضحة أنه لم يقتل أي من موظفيها.

وأشارت الشركة إلى أن بئرين بالقرب من موقع الهجوم "تم إغلاقهما بشكل مؤقت عبر تقنية الوصول عن وأن البئرين مؤمنان الآن.  وأوضح قائد الشرطة أن من بين القتلى أربعة من أفراد قوة رديفة للشرطة واثنين من حرس الأمن التابعين للشركة.

وحسب باهدور، فإن "تبادل اطلاق النار استمر لأكثر من ساعة. وأجبرت قوات الشرطة المسلحين على الفرار".

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم. لكن باهدور حمل الفرع المحلي لحركة "طالبان" المسؤولية عنه. (روسيا اليوم)                       

المصدر: روسيا اليوم
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