روسيا: قواتنا تمكنت من القضاء على "الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية" في بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من القضاء على "الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية"، التي توغلت في مقاطعة بيلغورود الاثنين.



وأكدت الوزارة أيضا أنه تم القضاء على أكثر من 70 مسلحا، منهم. (سكاي نيوز)

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