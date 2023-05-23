ما الأخطر على الأمن العالمي... الصواريخ أم الجوع؟

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" خوسيه أندريه، أوضح في مقال بعنوان "لماذا يعتبر الجوع تهديدا للأمن القومي؟" أنّ خطورة الجوع والعطش تفوق خطورة الصواريخ والإرهاب.



ولم تعد محاربة الجوع والعطش مهمة إغاثية فحسب. إذ أن حجم الأزمة العالمية كبير لدرجة أن الجوع يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحدودها.

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ووفق تقديرات وكالة الأمن الأميركية، فإنّ نقص المياه والفيضانات وفشل الدول الحليفة للولايات المتحدة في معالجتها، قد تصرف اهتمام هذه الدول عن تحقيق أجندات السياسة الأميركية في العالم.

ويقول الكاتب أنه فشل في إقناع أصدقائه في البيت الأبيض بأن الطعام يجب أن يكون أولوية السياسة العامة محليا ودوليا. ويستدلّ على فكرته بمشاكل الهجرة من جنوب الكرة الأرضية ومخاطرة البشر بحياتهم في عرض البحار سعيا للأمن الغذائي والاستقرار.



لكن التحدي الغذائي ليس فقط خارج الحدود؛ بل يعاني نصف السكان البالغين في الولايات المتحدة من مرض السكري. واثنان من كل خمسة أفراد يعانون من السمنة المفرطة. كما انهارت إمدادات حليب الأطفال بسبب التلوث في أحد المصانع واستمر النقص. ووفق مكتب المساءلة الحكومية فإن الحكومة الفيدرالية ما زالت عاجزة عن مطابقة الدعم الزراعي للاحتياجات الغذائية للأمريكيين.



وفي النهاية يرى أندريه أن الغذاء يحلّ العديد من الأزمات؛ من الصحة إلى المناخ، ومن الهجرة إلى الأمن العالمي ولذلك يجب إعطاؤه الأولوية والتركيز عليه في السياسة العامة. (روسيا اليوم)