23
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار أميركا تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16"
Lebanon 24
23-05-2023
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن سماح واشنطن للطيارين الأوكرانيين بالتدرب على طائرات "إف-16" خلق زخما كبيرا سيجلب في النهاية تلك المقاتلات لأرض المعركة بأوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء: "كما تعلمون، الأمر نفسه يحدث كل مرة نتناقش فيها، في البداية يكون الكل مترددا،" مشيرا لجدل طويل ومعارضة في بداية نشر دبابات "ليوبارد" المتطورة في أوكرانيا.
Advertisement
وتابع: "في النهاية - من خلال ليوبارد وإف-16 لاحقا- يأتي القرار بتوفير هذا الدعم العسكري لأنه مطلوب بالتأكيد."
وأضاف بوريل أن تدريب الطيارين الأوكرانيين بدأ في بولندا وعدة دول أخرى، فيما أكد وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوش بلاشتشاك، استعداد وارسو لتدريب الأوكرانيين، لكنه قال إن العملية لم تبدأ بعد. وتخطط هولندا والدنمارك، بين دول أخرى، لإجراء مثل هذا التدريب.
من جانبه، حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، من أنها تتورط أكثر فأكثر في النزاع، وأكد أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف، بما في ذلك طائرات "إف-16"، لا يمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسي في ساحات القتال. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
14:29 | 2023-05-22
22/05/2023 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
02:57 | 2023-05-23
23/05/2023 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
03:15 | 2023-05-23
23/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
15:14 | 2023-05-22
22/05/2023 03:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهمّ يرتبط بالمصارف يُثار في الكواليس.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ مهمّ يرتبط بالمصارف يُثار في الكواليس.. ما هو؟
13:34 | 2023-05-22
22/05/2023 01:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:36 | 2023-05-23
بوتين: أوكرانيا أنشأها الاتحاد السوفيتي
12:31 | 2023-05-23
خطورة كبيرةٌ على "تويتر".. ما علاقة صورة "البنتاغون" المُزيفة؟
12:30 | 2023-05-23
زيلينسكي يقرر تشكيل فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا
12:21 | 2023-05-23
موعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.. هذا ما كشفه شولتس
12:12 | 2023-05-23
انقسام "تحالف الأجداد".. لمن سيصوّت القوميون في جولة الحسم لانتخابات تركيا؟
12:00 | 2023-05-23
غضبٌ من الدولار.. هل سيتهزّ عرشه في الشرق الأوسط؟
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
23/05/2023 19:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
23/05/2023 19:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
23/05/2023 19:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact