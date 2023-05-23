وزير الخارجية الهولندي يشيد بخطة الصين للسلام في أوكرانيا

أشاد وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، بالخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعتبر أن إشارة الخطة للأمن النووي، واتفاق الحبوب، تحظى بأهمية بالغة.



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وأضاف الوزير: "شددت أيضا على أهمية امتناع كل الدول عن تزويد روسيا بالأسلحة وضرورة منع الالتفاف على العقوبات". (روسيا اليوم) ونقل موقع الخارجية الهولندية عن هوكسترا خلال زيارته بكين، قوله: "نرى نقاطا هامة في الخطة الصينية بشأن الحرب في أوكرانيا، مثل ضمان الأمن النووي وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود". وأشار إلى أن أمستردام تتفق مع موقف بكين بشأن أهمية منع استخدام أسلحة الدمار الشامل.وأضاف الوزير: "شددت أيضا على أهمية امتناع كل الدول عن تزويد روسيا بالأسلحة وضرورة منع الالتفاف على العقوبات". (روسيا اليوم)