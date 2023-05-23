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عربي-دولي

وزير الخارجية الهولندي يشيد بخطة الصين للسلام في أوكرانيا

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:24
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أشاد وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، بالخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعتبر أن إشارة الخطة للأمن النووي، واتفاق الحبوب، تحظى بأهمية بالغة.
 
ونقل موقع الخارجية الهولندية عن هوكسترا خلال زيارته بكين، قوله: "نرى نقاطا هامة في الخطة الصينية بشأن الحرب في أوكرانيا، مثل ضمان الأمن النووي وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود". وأشار إلى أن أمستردام تتفق مع موقف بكين بشأن أهمية منع استخدام أسلحة الدمار الشامل.
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وأضاف الوزير: "شددت أيضا على أهمية امتناع كل الدول عن تزويد روسيا بالأسلحة وضرورة منع الالتفاف على العقوبات". (روسيا اليوم) 
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