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عربي-دولي

رئيس وزراء هنغاريا: الأوكرانيون مساكين ولن ينتصروا على روسيا

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:30
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اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الثلاثاء، أن أوكرانيا لا يمكنها الانتصار عسكريا في الحرب مع روسيا.

ويختلف أوربان عن بقية قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن حرب أوكرانيا ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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وقال أوربان خلال منتدى قطر الاقتصادي: "من الواضح أن الحل العسكري لا يجدي نفعا" مؤكدا الحرب أوكرانيا كانت نتيجة "فشل الدبلوماسية"، وفق "فرانس برس".

وأكد أنه "بالنظر إلى الواقع والأرقام والسياق وواقع أن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدا لإرسال قواته، من الواضح أن ليس هناك انتصار للأوكرانيين المساكين على أرض المعركة. هذا موقفي".

وتابع: "قلوبنا مع الأوكرانيين... نفهم مدى معاناتهم"، مضيفا "التصعيد يجب أن يتوقف وعلينا الدفع باتجاه السلام والمفاوضات".

ورفض أوربان تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهو الزعيم الأوروبي الوحيد الذي لم يزر كييف.
 
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن هنغاريا ترفض صرف حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. إلا أنه أكّد أنه "واثق" من أنها ستُقرّ.

ويرى أوربان أنه ينبغي التفاوض مع موسكو على اتفاق أمني أوروبي جديد مع روسيا بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وقال إن "أوكرانيا، كدولة، هي بالطبع مهمة جدا، لكن على مدى أبعد، ومن وجهة نظر استراتيجية، فإن أمن أوروبا المستقبلي على المحك".

وتابع: "من الواضح أن بدون الولايات المتحدة، ليس هناك هندسة أمنية لأوروبا. ولن يكون بالإمكان وقف هذه الحرب ... إلا إذا توصل الروس إلى اتفاق" مع واشنطن.

وصرّح: "بصفتي أوروبيا، لست سعيدا بذلك، لكن هذا المخرج الوحيد". (سكاي نيوز عربية) 
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