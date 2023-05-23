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عربي-دولي

حادثة البيت الأبيض.. ماذا كُشف عن سائق الشاحنة التي إصطدمت بالحواجز الأمنية؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:43
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قالت الشرطة الأميركية، الثلاثاء إنَّ رجلاً صدم بشاحنة كبيرة مغلقة مستأجرة حواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض.

ووقع الحادث، الاثنين، وقالت السلطات إنه ربما كان متعمداً، فيما أفادت الشرطة في بيان بأنّ المشتبه به وُجهت إليه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أفراد الأسرة، إضافة إلى تُهم أخرى.
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ولم يجرِ حتى الآن تحديد هوية الرجل، لكنّ الخدمة السرية الأميركية ذكرت أنها احتجزت الأخير في أعقاب الحادث ولا يوجد خطر قائم ولم تقع إصابات.

وبحسب "رويترز"، فإن المحققين عثروا على علم يحمل شعار النازية، الصليب المعقوف، داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض.

ولم يتضح مكان وجود الرئيس جو بايدن بالضبط عندما وقع الحادث، علماً أنّ الأخير كان التقى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في البيت الأبيض في وقت سابق مساء الاثنين.
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