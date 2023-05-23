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عربي-دولي

انقسام "تحالف الأجداد".. لمن سيصوّت القوميون في جولة الحسم لانتخابات تركيا؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 12:12
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يستمرّ الترقّب في تركيا قبل جولة الحسم لانتخابات الرئاسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكليتشدار أوغلو، واشتعلت المنافسة بعد إعلان مرشّح الجولة الأولى سنان أوغان دعمه لأردوغان في الجولة الثانية.
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وأفاد الصحفي أحمد غنّام بأنّ رئيس "حزب النصر" أوميت أوزداغ أعلن عزمه عقد لقاء ثانٍ مساء اليوم مع كليتشدار أوغلو حول ملف اللاجئين، ليُحدّد موقفه من دعم مرشّح المعارضة من عدمه، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا صباح الغد لإعلان موقفه النهائي.
 
وأشار إلى أنّ تصريح أوزداغ دليل على انقسام داخل "تحالف الأجداد" حول المرشّح الذي سيدعمه في الجولة الثانية.

وأوضح أن أوزداغ قد يقف على الحياد، في حال عدم الاتفاق مع كليتشدار أوغلو، خاصة وأنّ هناك أطرافًا ضمن "تحالف الأمّة" الذي يقوده الأخير، ترفض التحالف أو التوافق مع أوزداغ، سيما وأنّه قد اتهّم في وقت سابق رئيسية "حزب الجيد" ميرال أكشينار، ورئيس "حزب الديمقراطية والتقدم" علي باباجان بأنّهما مدعومان من تنظيم فتح الله غولن.
 
ورأى أن تحالف كليتشدار أوغلو مع أوزداغ قد لا يصاحبه إعلان رسمي علني، مع إمكانية تشتّت أصوات "تحالف الأجداد" بين المرشَّحين الرئاسيَين، من دون أي مؤشر واضح إلى من ستصبّ أصوات كتلة القوميين. (العربي) 
 
 
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