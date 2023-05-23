بوتين: أوكرانيا أنشأها الاتحاد السوفيتي

ذكّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أوكرانيا لم تكن موجودة على الخارطة، وأن السلطات السوفيتية في موسكو هي التي شكّلت دولة سمتها أوكرانيا على أراضي الإمبراطورية الروسية.

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وجاءت تصريحات بوتين، خلال اجتماع مع رئيس المحكمة الدستورية، فاليري زوركين، الذي سلّم للرئيس خريطة فرنسية تعود للقرن السابع عشر، تظهر الأراضي التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، والقوقاز والكومنولث البولندي الليتواني، وأشار على وجه التحديد إلى أن أوكرانيا ليس لها أي وجود على هذه الخريطة.وقال بوتين خلال اطلاعه على الخريطة النادرة: "أنشأت الحكومة السوفيتية جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، وهذا معروف. قبل ذلك، لم يكن هناك أي أوكرانيا في تاريخ البشرية".وأعلنت السلطات السوفيتية عن قيام جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية على أراضي الإمبراطورية الروسية في 30 كانون الأول 1922، في إطار النظام الإداري الجديد للبلاد بعد الثورة الاشتراكية في روسيا سنة 1917. (روسيا اليوم)