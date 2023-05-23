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عربي-دولي

"إسرائيل" تُهدّد بعملية خطيرة.. موقع نووي "تحت الإستهداف"!

Lebanon 24
23-05-2023 | 12:46
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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن الموقع النووي الجديد الذي تبنيه إيران، لن يكون في منأى عن ضربه.

وفي مؤتمر أمنيّ قرب تل أبيب، أشار هنغبي إلى أنَّ المنشأة الجديدة ستكون على عمق 100 متر تحت الأرض، لكنه أشار إلى أن "الموقع سيُعقّد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة النووية"، وأضاف: "مع هذا، ما زالت هناك حلول أخرى لهذا التحدي، وما يمكن قوله هو إنه لا يوجد مكان لا يُمكن الوصول إليه". 
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وفي كلمته في المؤتمر الأمني ذاته، قال قائد الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، إن إسرائيل تراقب عن كثب برنامج إيران النووي، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاتخاذ إجراء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مراراً إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الدولية يجب أن تكون مصحوبة بخيار عسكري جاد، موضحاً في الوقت نفسه أنَّ إسرائيل ستكون مستعدة لضرب إيران بنفسها إذا لزم الأمر.

وتظهر صور ومقاطع مصورة من شركة "بلانت لابس" للمنشأة الإيرانية الجديدة أن طهران تحفر أنفاقاً بالقرب من موقع نطنز النووي الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة على مر السنين.
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