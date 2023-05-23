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وزيرتان تدخلان القفص الذهبي

Lebanon 24
23-05-2023 | 13:24
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ذكرت مصادر مغربية مطلعة أن وزيرتين مغربيتين ستدخلان القفص الذهبي، حيث تستعدان لحفل زفافهما قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بكل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي غيثة مزور.
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وأوردت مصادر إعلامية أن المنصوري ارتبطت بابن نقيب الشرفاء العلميين المشيشيين عبد الهادي بركة، عم وزير التجهيز والنقل والماء، الأمين العام لحزب الإستقلال.

أما الوزيرة غيثة مزور فقد ارتبطت بطبيب عيون حسب ما أورده موقع "كود". (روسيا اليوم) 

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