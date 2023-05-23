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عربي-دولي
الخارجية الألمانية تستدعي السفير التركي بعد انتقادات أنقرة للقضاء الألماني
Lebanon 24
23-05-2023
|
13:31
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير التركي لدى برلين، على خلفية انتقاد أنقرة حرية التعبير والصحافة، والنظام القضائي الألماني.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "تم إبلاغ السفير التركي اليوم، أن الحكومة الألمانية تنفي بشدة مزاعم الحكومة التركية بشأن حرية التعبير والصحافة، وكذلك القضاء في ألمانيا".
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وفي 17 أيار، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الألماني لدى أنقرة، يورغن شولتس، على خلفية "اعتقال" صحفيين تركيين في فرانكفورت.
ووفقا لوكالة DPA الألمانية للأنباء، لم يتم إجراء أي عمليات اعتقال، ولكن تم تنفيذ عمليات تفتيش في شقق المشتبه بهم، وصودرت وسائل تقنية و"أدلة أخرى".
ويزعم الجانب الألماني أن المشتبه بهم نشروا معلومات نهاية عام 2022، عن مكان إقامة عدد من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بدورها، قيمت وزارة الخارجية التركية تصرفات السلطات الألمانية بأنها "متعمدة تم ارتكابها دون دعوة مسبقة للصحفيين للإدلاء بشهاداتهم". ووصفت أنقرة تأييد ألمانيا لحرية الصحافة، بأنه مظهر من مظاهر ازدواجية المعايير. (روسيا اليوم)
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