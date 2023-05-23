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عربي-دولي

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء الأحداث في مقاطعة بيلغورود الروسية

Lebanon 24
23-05-2023 | 14:25
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات عن هجوم مجموعة تخريبية مسلحة من الأراضي الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الحدودية جنوب غربي روسيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "الأنباء عن الأحداث في منطقة بيلغورود تثير القلق".
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وأضاف: "ندعو الأطراف للامتناع عن التصعيد، وكذلك عن الأعمال والخطاب التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التوتر". (روسيا اليوم) 
 
 
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