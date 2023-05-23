Advertisement

عربي-دولي

نيبينزيا: تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب لم يبدأ

Lebanon 24
23-05-2023 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1070071-638204753764415678.jpg
Doc-P-1070071-638204753764415678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب لم يبدأ، وأن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعطّلان تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ويتهماننا بذلك.
 
وأضاف متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعلنان بنفاق أنه لا توجد عقوبات على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، ويرفضان إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بانك" الزراعي الروسي بنظام SWIFT".

وأكد أن "المشاكل اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات المتعلقة بالشحن والتأمين لم يتم حلها".

وشدد على أن "كييف وحلفاءها الغربيين يمنعون تصدير المواد الغذائية والأسمدة، ويلقون باللوم في ذلك على الآخرين".

وأضاف: "على الرغم من لعبة الغرب عديمة الضمير مع الاتفاقات، فإننا نعتزم الاستمرار في الاسترشاد بالحاجة إلى المساهمة في ضمان الأمن الغذائي الدولي، في المقام الأول للبلدان النامية، والتغلب على الحواجز المفتعلة التي أقامتها الدول الغربية".

وتابع: "كل ما حققه مصدرو الحبوب والأسمدة لدينا هو نتيجة لجهودهم الذاتية، فلا الأمم المتحدة ولا ما يسمى بالاستثناءات الغربية لها أي علاقة بذلك. يعد بلدنا أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم، وأثبتنا أننا شريك موثوق ولذلك نحن عازمون على الاستمرار". (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2023-05-23
16:59 | 2023-05-23
16:45 | 2023-05-23
16:00 | 2023-05-23
15:49 | 2023-05-23
15:40 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website