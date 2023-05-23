نيبينزيا: تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب لم يبدأ

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب لم يبدأ، وأن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعطّلان تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ويتهماننا بذلك.

وأضاف متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعلنان بنفاق أنه لا توجد عقوبات على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، ويرفضان إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بانك" الزراعي الروسي بنظام SWIFT".



وأكد أن "المشاكل اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات المتعلقة بالشحن والتأمين لم يتم حلها".



وشدد على أن "كييف وحلفاءها الغربيين يمنعون تصدير المواد الغذائية والأسمدة، ويلقون باللوم في ذلك على الآخرين".



وأضاف: "على الرغم من لعبة الغرب عديمة الضمير مع الاتفاقات، فإننا نعتزم الاستمرار في الاسترشاد بالحاجة إلى المساهمة في ضمان الأمن الغذائي الدولي، في المقام الأول للبلدان النامية، والتغلب على الحواجز المفتعلة التي أقامتها الدول الغربية".



وتابع: "كل ما حققه مصدرو الحبوب والأسمدة لدينا هو نتيجة لجهودهم الذاتية، فلا الأمم المتحدة ولا ما يسمى بالاستثناءات الغربية لها أي علاقة بذلك. يعد بلدنا أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم، وأثبتنا أننا شريك موثوق ولذلك نحن عازمون على الاستمرار". (روسيا اليوم)