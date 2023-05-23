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عربي-دولي

خلال "ضيافة" إيلون ماسك.. حاكم ولاية فلوريدا يعلن الأربعاء ترشحه للرئاسة الأميركية

Lebanon 24
23-05-2023 | 15:40
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من المرتقب أن يعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عن ترشحه للرئاسة الأميركية خلال مناقشة يستضيفها الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك الأربعاء، وفقاً لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة NBC News.
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وسينظم ماسك وديستانس حلقة نقاش على "Twitter Spaces"، وهي منصة الموقع للدردشات الصوتية، يوم الأربعاء في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.
 
وسيدير الحدث ديفيد ساكس وهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا مقرب من ماسك وداعم لديسانتس.

وفي نفس المساء، ستصدر حملة ديسانتيس فيديو إعلاني لانطلاق الحملة، وسيبدأ بعدها المرشح زيارات لعدة ولايات.

والاجتماع المرتقب بين الاثنين يدق جرس إطلاق تحالف وثيق بين قطب التكنولوجيا الملياردير ماسك وأحد النجوم الصاعدة في الحزب الجمهوري ديستانس.
 
يذكر أنّ ماسك هو من المعجبين بديسانتس الذي ينتقد بانتظام وسائل الإعلام الخاصة بالشركات. وفي العام الماضي، قال ماسك إنه سيدعم حاكم فلوريدا إذا ترشح للرئاسة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أجرى فريق ديستانس محادثات مع ماسك خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال مصدر مطلع إن ماسك أشار إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترمب يمكنه استعادة البيت الأبيض.
 
وليس واضحاً ما إذا كان ماسك سيعلن دعمه رسمياً لديستانس يوم الأربعاء، لكن مصدراً آخر قال إن فريق ديسانتس ينظر إلى مشاركته في حلقة النقاش على أنها علامة واضحة على دعم الحاكم.

ومع ذلك، فإن ماسك ليس شخصاً يمكن التنبؤ بمواقفه. وكان ماسك قد غرّد يوم الجمعة مادحاً إعلاناً للسناتور تيم سكوت، أحد منافسي ديستانس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وحتى لو لم يؤيّد ماسك ديسانتس بشكل كامل، فإن استضافة إعلان ترشحه رسمياً يضعه هو وشركة تويتر بشكل مباشر في قلب الانتخابات الرئاسية أكثر من أي شركة تقنية أخرى قبلها.
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