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عربي-دولي

دولة بارزة تتخذ قراراً "قاسياً" بحق الطلاب الأجانب

Lebanon 24
23-05-2023 | 16:45
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أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض قيود على تأشيرات الدخول سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم، في وقت تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة خصوصاً بعد "بريكست".
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وسجّلت المملكة المتحدة معدلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين حزيران 2021 حزيران 2022، ويتوقع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.

وفي حين تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنوياً، ستؤدي القيود على التأشيرات "إلى خفض ملحوظ" في عدد المهاجرين من خلال "الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم"، وفق بيان للحكومة.

ما هي الإجراءات الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في كانون الثاني المقبل؟

- سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.
- سيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلاً من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.
- تعهدت الحكومة العمل ضد "وكلاء عديمي الضمير" يستغلون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة.

قلق من جانب الجامعات

وأثارت الإجراءات قلق جامعات مرموقة تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، إذ غالباً ما يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.
"مجموعة راسل" التي تمثّل مؤسسات أكاديمية مثل كامبريدج وأكسفورد، قالت إن الإجراءات الحكومية قد تؤثر على جهود "تنويع" الطلاب الأجانب.
بدوره، اعتبر الأمين العام لنقابة التعليم العالي جو غرايدي أن "الذين يختارون الدراسة في بريطانيا، يحضرون معهم قيمة مهمة إلى مجتمعنا ويستحقون أن يعيشوا بجانب أقاربهم خلال دراستهم"، مضيفاً: "عوضا عن ذلك، يتم التعامل معهم بازدراء". (سكاي نيوز عربية)
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