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عربي-دولي
دواوين الكويت في رسالة إلى المعارضة: إمّا تغيير النهج أو اتركوا الساحة لغيركم
Lebanon 24
23-05-2023
|
18:14
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وجّه تجمّع دواوين الكويت رسالة حادة إلى القوى المتحكمة في المشهد السياسي ولاسيما لقوى المعارضة الحالية، التي طالبها بتغيير نهجها السلبي والكف عن سياسة التعطيل والتأخير، أو ترك الساحة لغيرها، في موقف يعكس حجم الاستياء الشعبي حيال ما آل إليه الوضع في البلاد. وجاءت الرسالة قبل أيام من إجراء الانتخابات التشريعية، التي تعد الثانية في أقل من عام، على خلفية حالة الاستعصاء السياسي، والذي تعد قوى المعارضة الحالية أحد أبرز المتسببين فيه، وسط توقعات بتصويت عقابي للناخبين.
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وتعيش الكويت منذ أكثر من عامين على وقع مناكفات بين قوى المعارضة النيابية والسلطة التنفيذية، ما أدى إلى استقالات متكررة للحكومة، وحل مجلس الأمة في ثلاث مناسبات.
وأدت هذه المناكفات إلى حالة من انعدام الاستقرار الأمر الذي تسبب في تخلف الدولة الخليجية الغنية بالنفط عن الالتحاق بركب محيطها الخليجي، في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
ويرى متابعون أن الموقف الصادر عن تجمع دواوين الكويت يأتي في توقيت قاتل بالنسبة إلى قوى المعارضة التي تحشد جهودها من أجل السيطرة على المجلس النيابي المقبل، وتكرار سيناريو انتخابات سبتمبر الماضي، التي كانت فازت فيها بالأغلبية. ويعد موقف الدواوين في الدولة الخليجية جد مؤثر على المزاج العام، وقد لاقت الرسالة التي وجهها التجمع صدى لافتا في الأوساط السياسية والشعبية الكويتية.
وقال تجمع دواوين الكويت في بيان له: "لقد مررنا بأحداث متسارعة وتغيرات عديدة قادت إلى احتقان سياسي ومناكفات اختزلت فيها قضايا الكويت في خلافات شخصية بين هذا وذاك وغياب رؤية حكومية واضحة المعالم ودور حاسم لمعالجة كل ذلك.. وأصبح كل من يُفسّر الدستور ومواده حسب مشتهاه ومصلحته، فما هو جائز بنظر هذا هو غير جائز بنظر ذاك، في ظل غياب شبه تام للإعلام الحكومي الرسمي حتى غدت وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر الأخبار للناس".
وتساءل التجمّع في بيانه: "أين نحن من الديمقراطية التي فيها مصلحة الوطن والمواطن؟ وأين التوافق الحكومي النيابي المفترض فيه أن يتجلى لحل قضايا الوطن والمواطن والتي تراكمت بمرور الأيام؟ بل أين هي الوعود الحكومية بالإصلاح والتنمية؟ لقد أرهقتم الكويت وأتعبتم أهلها وهم ينظرون إلى بلادهم التي كانت تُدعى في يوم جوهرة الخليج وقد خبا بريقها أو هو كاد يخبو"؟
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