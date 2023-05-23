موسكو تعترض طائرتين حربيتين أميركيتين فوق البلطيق

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها أرسلت إحدى طائراتها الحربية لاعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانتا تقتربان من الحدود الروسية، وهو ما أكدته واشنطن.وأفادت وزارة الدفاع على تلغرام "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحة أنها أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.وأضافت أن الحدود الروسية لم تُنتهك.وقالت الوزارة الروسية إن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم في إطار الالتزام الصارم بقواعد المجال الجوي الدولي".