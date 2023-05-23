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عربي-دولي

أوكرانيا تعد بالرد.. قريباً

Lebanon 24
23-05-2023 | 23:01
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قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة، وإن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره سيبدأ «قريبا».

وأضاف بودانوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية، أن «الوقت حان لطرد الروس».
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وتابع: «لا يزال العديد من المواطنين تحت الاحتلال الروسي، ولا يمكن إضاعة الوقت بعد الآن».
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