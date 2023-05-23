غوتيريش ينتقد "الإخفاق" الدولي في حماية المدنيين بالحروب

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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إخفاق" المجتمع الدولي في "حماية" المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مع تسجيل زيادة كبيرة خلال عام 2022 في عدد ضحايا المعارك وانعكاساتها الإنسانية.وقال غوتيريش إن "الحقيقة مروعة: يخفق العالم في الإيفاء بتعهداته لحماية المدنيين، تعهدات كرّسها القانون الإنساني الدولي"، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصّص لـ"حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة".واستعرض المجلس تقريرا للأمين العام بهذا الشأن، أظهر أنه "في 2022، سجلت الأمم المتحدة موت 16988 مدني على الأقل في 12 نزاعا مسلحا، أي بزيادة قدرها 53 بالمئة عن 2021".وأفاد غوتيريش أنه في أوكرانيا التي تتعرض لعملية عسكرية روسية منذ أواخر فبراير 2022 "أحصت الأمم المتحدة موت 7957 مدنيا وإصابة 12560 بجروح، على رغم أن الأرقام (الفعلية) هي أعلى على الأرجح".وانتقد غوتيريش اللجوء في عام 2022 إلى "الأسلحة المتفجرة"، مشيرا الى أن "94 بالمئة من ضحاياها في المناطق المأهولة هم من المدنيين".وكشف غوتيريش أنه "خلال العام الماضي، عانى أكثر من 117 مليون شخص من نقص الغذاء الحاد" وكان السبب الرئيسي لذلك "الحرب وانعدام الأمن".