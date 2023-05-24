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على الرغم من الاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يقرّ الموازنة

Lebanon 24
24-05-2023 | 00:35
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أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موازنة 2023-2024، مما يتيح متنفساً سياسياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة الرافضة لخطط تعديلات قضائية تبناها ائتلافه الديني القومي.
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وذكر الكنيست في بيان أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيقل (131 مليار دولار) لهذا العام و514 مليار شيقل (139 مليار دولار) للعام المقبل، وذلك بأغلبية 64 صوتاً مقابل 56.
 
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