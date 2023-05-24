الكرملين: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا عسكرياً أو بوسائل أخرى

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا، إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة، أو من خلال وسائل أخرى.



وقال بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع: "نأخذ فقط في الاعتبار، استكمال العمليات العسكرية الخاصة: ضمان مصالحنا وتحقيق أهدافنا، إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة".

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