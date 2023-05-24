قي السعودية... حريق يقضي على حياة 3 اطفال

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شيعت جنازة ثلاثة أطفال في منطقة تبوك، شمال غرب السعودية، الثلاثاء، بعدما لقوا حتفهم في حريق منزلي قبل أيام، فيما نشرت مديرية الدفاع المدني عدة نصائح بعد تكرار تلك الحوادث، وفقا لما ذكره موقع "أخبار 24" المحلي.ودُفن الأطفال الثلاثة وأعمارهم 6 و8 و9 سنوات. ولم يذكر الموقع الإخباري السعودي سبب الحريق.ونشرت مديرية الدفاع المدني في السعودية، عدة نصائح للتصرف السليم عند تسرب الغاز.ونصحت بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والقداحات "الولاعات" أو أي مصدر للشرر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان، وإقفال الغاز بإحكام.وقال موقع "أخبار24" إن تلك النصائح تأتي بعد زيادة حوادث الحريق مؤخرا بالسعودية.والثلاثاء، أعلنت مديرية الدفاع المدني بجدة، إخماد حريق في مطعم، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.والاثنين، أعلن الدفاع المدني بجدة، تعامله مع حريق في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.والأحد، أخمد الدفاع المدني بجدة حريقا في مستودعات، من دون وقوع إصابات.وفجر الأحد، قال الدفاع المدني إنه أخمد حريقا اندلع في سوق في جدة.ولم يتم معرفة أسباب الحريق، فيما تم إخماده بعد ساعات من نشوبه، إذ يعد الحريق الثاني الذي شهدته أسواق الصواريخ في غضون أسبوع بعد أن شهد سوق الرحمانية الجديد حريقا أتى على بسطاته كافة، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ".(الحرة)