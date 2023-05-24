بمناسبة زفاف ولي العهد وعيد الاستقلال.. 400 طائرة درون تضيء سماء الأردن (فيديو)

أضاءت 400 طائرة بدون طيار، سماء منطقة العبدلي في العاصمة الأردنية ليل الثلاثاء، بمناسبتي عيد الاستقلال الـ 77، وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ومن المقرر أن تحلق أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة اليوم الأربعاء أيضا، في تمام الساعة العاشرة مساء، "لترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية" وفقا لما ذكرت وكالة عمون الأردنية للأنباء.

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ويتحضر الأردن ليشهد زفافا ملكيا مهيبا لولي العهد الأردني الأمير الحسين 29 عاما، على السعودية رجوة آل سيف 29 عاما، يوم الأول من يونيو المقبل.



كما يصادف في الـ25 من أيار الجاري عيد الاستقلال في المملكة الهاشمية الأردنية. (روسيا اليوم)