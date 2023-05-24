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عربي-دولي

"تركوا أطفالهم من دون طعام ".. الكويت يمنع تجديد إقامة زوجين مصريين

Lebanon 24
24-05-2023 | 02:06
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بتعليمات من وزير الداخلية، قررت السلطات الكويتية منع تجديد إقامة أسرة مصرية، بعدما ترك الأب والأم أبناءهما الستة وحدهم في المنزل من دون طعام لعدة أيام وفق تقرير الشرطة المجتمعية في الكويت.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكوتية إن هناك خلافات أسرية بين الزوجين وعلى إثرها أقام الأب لدى أحد أصدقائه وتركت الأم المنزل الذي تقييم فيه مع أبنائها دون أن تترك لهم أي طعام، الأمر الذي استلزم أن يتناوب طفلان على الذهاب إلى المدرسة لرعاية شقيقتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.
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وقال الزوج لدى استدعائه، بحسب الصحيفة، إنه "تم الاستغناء عنه وأصبح بلا عمل ويعاني مشكلات مادية، وغادر مسكن الزوجية منذ 4 أشهر ويقيم لدى صديقه بعد خلافات مع زوجته"، مدعيا أنه "ملتزم بدفع نفقات أبنائه".

أما الزوجة فقالت إنها لم تعد تقوى على رعاية الأطفال وليس لديها ما تنفقه عليهم وتوجهت للإقامة عند صديقتها.

وتم تسجيل قضية "إهمال في رعاية قصر" بحق الزوجين، وأمر وزير الداخلية بمنح كامل أفراد الأسرة إقامة مؤقتة مع منع التجديد لهم وإبعادهم إلى وطنهم..(الحرة) 
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