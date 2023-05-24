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عربي-دولي

زفاف ملكي لولي عهد الاردن ورجوة آل سيف.. تقاليد متوارثة واحتفالات شعبية تعم عمان

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:30
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بدأ العد التنازلي للحدث الضخم الذي تم الإعلان عنه في الأردن، وهو حفل الزفاف الملكي لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف، في الاول من حزيران .
وللغاية بدأ وضع  اللمسات الأخيرة  على تحضيرات حفل الزفاف، حيث أشارت المعلومات الى ان احتفالاً مهيباً بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة يجري التحضير له، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية، والجميع يستطيع متابعة تفاصيل حفل الزفاف الملكي والفعاليات المرافقة له في مختلف أنحاء المملكة، ضمن تغطية خاصة على عدة  وسائل إعلامية أردنية وعربية وعالمية.
وستكون الفرصة متاحة أمام الآلاف من الراغبين في المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب الأحمر  الذي سيسلكه العروسان، الذي لطالما ارتبط بالمناسبات الوطنية ويألفه الأردنيون، وخاصة أن الحكومة قد أعلنت عن عطلة رسمية بمناسبة زفاف سمو ولي العهد اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من حزيران.
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مع اقتراب الزفاف الملكي.. من هي السعودية رجوة خطيبة ولي العهد الأردني؟ | الكتائب


تفاصيل يوم الزفاف
وأزاح الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما سيتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد.
وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، "إن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، المقرر في الأول من شهر حزيران 2023، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان."
وأوضح الديوان الملكي الأردني أن "من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام."
من زهران إلى الحسينية.. تفاصيل جديدة بشأن حفل زفاف ولي عهد الأردن ورجوة -

ويعد قصر زهران واحدا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في 10 حزيران عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضاً، ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف ولي العهد عدد من أفراد العائلة الملكية وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم، ومتوقع أن يغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران المبهج عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وفي إطار تحضيرات الديوان الملكي الأردني لمراسم الزفاف، ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.

"وبعدها يتوجّه الموكب من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بهذه المناسبة، ، والاحتفالات بدأت بالأغاني الخاصة من عدد من نجوم الغناء بالأردن، مثل حسين ونجم السلمان وعيسى السقار، وسيكون هناك أعمال مرتقبة لكل من عمر العبد اللات، زين عوض، ديانا كرزون، طوني قطان، للمشاركة بأصواتهم في فرحة هذا اليوم."
من المتوقع أن يحضر زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية هذا الزفاف الملكي.
احتفالات قبل الزفاف
ويوم الاثنين أقامت الملكة رانيا العبدالله حفلة الحناء التقليدية، وشملت زفة العروس أغانٍ وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية، فيما سيولم  الملك عبدالله الثاني حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" في 31 من الشهر الحالي بمضارب بني هاشم بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية.
الملكة رانيا تكشف عن صور حفل حناء ولي العهد الأردني - نساء من المغرب - nissaa
 
لقب جديد لرجوة
بعد الزواج ستحصل الأميرة رجوة على لقب زوجة ولي العهد الأردني على غرار صاحب السمو الملكي، وبمجرد زواجها رسميًا من ولي العهد، ستحضر رجوة آل سيف كل أنشطة البيت الملكي، كما فعلت حماتها المستقبلية، الملكة رانيا ملكة الأردن، كولي العهد، وستكون رجوة قادرة على تمثيل ولي العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، مثل حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية، كما فعلت الملكة الحالية أيضًا ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية.
 
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